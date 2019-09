Leichtathletik : Samuel Fitwi Favorit bei Straßenlauf-DM

Siegburg 30 Langstreckenläufer der Region Trier sind für die Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Lauf am Sonntag (15. September) in Siegburg gemeldet. Gelingt Samuel Fitwi ein weiterer Coup?

Vier flache Runden zu je rund 2,5 Kilometer Länge, rund 600 Teilnehmer und das Herbstwetter dürfte sich am Sonntagvormittag von seiner läuferfreundlichen Seite zeigen. Die Bedingungen bei den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in Siegburg versprechen schnelle Rennen und gute Zeiten. Und womöglich einen nationalen Titelträger aus dem Leichtathletikbezirk Trier.

Ob mit oder ohne Petros, leicht wird der Weg zu einer DM-Medaille für Fitwi auf keinen Fall. In geballter Mannschaftsstärke wird der derzeit stärkste deutsche Laufverein, die LG Telis Finanz Regensburg, versuchen, nicht nur die quasi schon abonnierten Meistertitel in der Team-, sondern auch in der Einzelwertung an die Donau mitzunehmen. „Für Samuel ist es eine Standortbestimmung. Er ist ein Wettkampftyp und ich traue ihm zu, eine weitere Medaille auf nationaler Ebene zu gewinnen“, erklärt Fitwis Trainer Yannik Duppich. Zu den Gegnern des LGV-Läufer gehört mit dem in Kaisersesch beheimateten Deutschen Halbmarathon-Meister Moritz Beinlich ein weiterer Eifelläufer. Dem LGV-Team mit Fitwi, Andreas Keil-Forneck, Nicolas Krämer, Finn Küpper und Daniel Schmidt traut Duppich eine Platzierung unter den besten Fünf in der Mannschaftswertung zu.