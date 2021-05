Straßenlauf : Schneller Halbmarathon, aber (bisher) nur inoffiziell

Trier/Traben-Trarbach Trotz Corona und fehlenden Wettkämpfen, einige Straßenläufer der Region zeigten bei privaten Testläufen, dass sie nur auf offizielle Wettkämpfe warten.

(teu) Langstrecken-Ass Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (LGV), Bahnläuferinnen wie Chiara Bermes vom Lauftreff Schweich oder Nachwuchskaderathleten wie Giulio Ehses vom PST Trier nutzten die ersten Elite-Rennen des Jahres für persönliche Bestzeiten. Auf den Stufen darunter gab es bisher zwar keine offizielle Wettkampf-Möglichkeiten, aber Not macht bekanntlich erfinderisch. So testete der 42-jährige Kai Merten (TG Konz) zusammen mit dem ehemaligen Rheinland-Crosslaufmeister Yannik Erz (LG Bernkastel-Wittlich) ihren Trainingsstand über zehn Kilometer. Wenn auch inoffiziell, so schnell wie an der Mosel zwischen Trier und Konz war das Duo noch nie mit 32:43 Minuten (Erz) und 32:50 Minuten (Merten). Bei einem 21-Kilometer-Test legte Merten mit 1:10:45 Stunden sogar noch eine Schippe drauf. Mit einer glatt zwei Minuten schlechteren Zeit wurde Dietmar Bier (Trierer Stadtlaufverein) vor neun Jahren Deutscher Vizemeister der Altersklasse M 40.