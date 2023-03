Deutsche Meisterschaften im Halbmarathonlauf Yvonne Engel erwartet schwere Titelverteidigung

Bereits nach einem halben Jahr (die letzte Halbmarathon-DM fand im September 2022 statt) muss Yvonne Engel ihren nationalen Titel in der Altersklasse W 45 verteidigen. „Das wird sehr schwer“, glaubt die 46-Jährige. So lief beispielsweise die ein Jahr jüngere Jana Kappenberg aus Münster vor vier Wochen in 1:18:16 Stunden. Gut aufgestellt sind die Schweicherinnen aber auch für die Teamwertung der 35- bis 49-Jährigen und in der offenen Frauenklasse. Bei den Männern liegt das Augenmerk auf Markus Wolff, der vor knapp zwei Wochen beim Postlauf in Luxemburg in 33:31 Minuten als Achter unter mehr als 2000 Teilnehmern bester Deutscher war. Außer dem LT Schweich ist die Region Trier beider Halbmarathon-DM mit Läufern von Spiridon Hochwald, der LG Meulenwald Föhren und Athletic Perl vertreten.