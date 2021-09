Fußball-Oberliga : 2:0! Eintracht Trier siegt auch im Topspiel

Trier Der SVE bleibt im vierten Spiel hintereinander ohne Gegentor und festigt durch den Erfolg gegen Waldalgesheim die Tabellenführung in der Nordgruppe.

„Weiter – immer weiter“: das ist seit Oliver Kahn eine geflügelte Parole im Fußball. Jonas Amberg hat sie auch verinnerlicht. Im Heimspiel gegen den SV Alemannia Waldalgesheim hatte Triers Offensivallrounder in der vierten Minute die Führung für Eintracht Trier auf dem Fuß, doch nach Zuspiel von Sven König trat er in guter Position über den Ball.

Grämen? Hadern? Nicht mit Amberg. Noch in der gleichen Minute hatte der 26-Jährige Grund zum Jubeln – weil er das 1:0 erzielte. Der Trierer zog einfach mal ab und traf ins kurze Eck. In dieser Szene sah Waldalgesheims Torwart Pasquale Patria nicht gut aus, der Ball schien absolut haltbar. Der Eintracht war’s egal.

Eintracht-Trainer Josef Cinar hatte munter zurückrotiert – im Vergleich zum 5:0-Sieg unter der Woche in Emmelshausen gab es fünf Veränderungen in der Startelf, in die Kevin Heinz, Simon Maurer, Amberg, Dominik Kinscher und Robin Garnier zurückkehrten. Etwas überraschend blieb Christopher Bibaku, Doppel-Torschütze in Emmelshausen, zunächst draußen.