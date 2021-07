Fußball-Rheinlandpokal : Reizvolles Duell mit den Besten im Verband - Trier und Morbach im Einsatz

Die Eintracht empfängt Regionalligist RW Koblenz – Morbach reist in den Westerwald.

Er sieht Rot-Weiß in einer Favoritenrolle. Trotz des großen Umbruchs bei den Koblenzern – beim jüngsten 3:0-Achtelfinalerfolg bei der SG Hochwald-Zerf standen sieben Neuzugänge in der Anfangself – sei es für den Regionalligisten einfacher, nach einer komplett absolvierten Vorsaison wieder in den Rhythmus zu finden.

Die Gäste sind zwar als klassenhöheres Team vom Papier her der Favorit, dennoch warnt Morbachs Trainer Thorsten Haubst ausdrücklich vor den in der Bezirksliga Ost angesiedelten Ahrbachern: „Das ist eine robuste, laufstarke Mannschaft, die gerade offensiv sehr gut besetzt ist.“ Nicht umsonst habe das Team seines Kollegen Niklas Wörsdörfer so im bisherigen Verlauf des Rheinlandpokal-Wettbewerbs mit Neitersen, Malberg und zuletzt am Samstag beim 4:3 nach Verlängerung gegen den FC Bitburg schon drei Rheinlandligisten bezwungen. Auch das Abschneiden der Unterwesterwälder in der Corona-Abbruchsaison (sechs Siege/ein Remis/22:3 Tore) wertet Haubst als Indiz für die Klasse des heutigen Gegners. Doch die Morbacher haben nach der monatelangen Corona-Pause ebenfalls einen starken Re-Start hingelegt. Das 2:1 nach Verlängerung gegen Oberligist FV 07 Engers am vergangenen Sonntag war vollauf verdient. „Wir betreiben gerade für dieses Spiel einen hohen Aufwand. Umso größer ist unsere Motivation, weiterzukommen“, lässt der Hunsrückhöhe-Coach vor der 140 Kilometer langen Anreise durchblicken. Um 16.45 Uhr setzt sich der Morbacher Tross in Bewegung. Froh ist Haubst, dass die Partie am Mittwoch statt um 19.30 Uhr erst um 20 Uhr beginnt: „Wochentags ist so eine Reise immer schwierig. Da hilft uns die halbe Stunde schon.“