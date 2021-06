Motorsport : Weltpremiere in der „Grünen Hölle“

NÜRBURGRING Motorsport: Neu entwickelter BMW kommt bei der Nürburgring-Langstreckenserie zu seinem ersten Renneinsatz.

Beim vierten Lauf zur Nürburgring Langstreckenserie (NLS) kommt es am heutigen Samstag auf dem Nürburgring zu einer Weltpremiere: Bei der 52. ADAC Adenauer Langstrecken-Trophy geht erstmals der Nachfolger des BMW M6 GT3, der seit dem Juli 2020 völlig neu entwickelte BMW M4 GT3, an den Start. Auch die Top-Piloten aus der Region nehmen das vierstündige Rennen, ab 12 Uhr, unter die Räder ihrer Boliden. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind auch wieder Zuschauer zugelassen bei einem NLS-Lauf. 500 Zuschauer dürfen auf personalisierten und bereits ausverkauften Sitzplätzen auf einer Tribüne des Grand-Prix-Rundkurses dem Rennen mit 129 angemeldeten Fahrzeugen zusehen.

In einem Porsche 911 GT3 R von Huber Motorsport wird Nachwuchshoffnung Nico Menzel (23 / Kelberg) gemeinsam mit Stefan Aust und Joannes Stengel an den Start gehen. Der Sohn von Nordschleifen-Profi Christian Menzel hat bereits beim 24-Stunden-Klassiker vor drei Wochen mit einem Top-Ten-Platz auf sich aufmerksam gemacht. Das bewährte Eifeler Langstrecken-Duo Arno Klasen (Karlshausen) / Rudi Adams (Nohn) tritt wieder im Audi R8 LMS des Teams equipe vitesse an und hofft auf Punkte in der Klasse SP9 AM.