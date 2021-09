Tennis : Titelverteidigerin marschiert, Minella verabschiedet

Luxemburg (fan) Das mit 250 000 US-Dollar dotierte Damen-Tennisturnier in Luxemburg kommt in seine entscheidende Phase: Am Freitag stehen die Viertelfinalspiele auf dem Programm. Entgegen der vergangenen Turniere wird diesmal keine deutsche Spielerin in die Titelvergabe eingreifen.

Anna-Lena Friedsam und Qualifikantin Jule Niemeier schieden bereits in der ersten Runde aus.

Niemeier unterlag der Lettin Jelena Ostapenko mit 2:6, 2:6. Die Titelverteidigerin setzte sich Im Achtelfinale gegen die Niederländerin Arianne Hartono mit etwas Mühe in drei Sätzen durch (6:2, 4:6, 6:1) und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Französin Alizé Cornet. Cornet blieb beim WTA-Turnier im Sportcenter Kockelscheuer bislang ohne Satzverlust: Die 31-jährige Französin bezwang die Russin Anastasia Potapova 6:4, 6:2 und die Luxemburger Lokalmatadorin Mandy Minella mit 6:3, 6:3.

Die 35-jährige Minella, die per Wildcard ins Hauptfeld gelangt war, hatte zum Auftakt die Russin Varvara Gracheva mit 6:3, 6:4 besiegt und damit einen gelungenen Abschied vom Profi-Tennis eingeleitet. Die Luxemburger Sportlerin des Jahres 2011 wurde am Donnerstagabend feierlich auf dem Center Court verabschiedet.

Im Viertelfinale steht die Tschechin Marie Bouzkova nach ihrem glatten 6:3, 6:1-Erfolg über die Belgierin Greet Minnen. Bouzkova, die in der ersten Runde die Chinesin Shuai Zhang besiegte, bekommt es nun mit der erst 18-jährigen Dänin Clara Touson zu tun. Tauson warf die an Nr. 4 gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova aus dem Turnier.