Wiesbaden : Dolphins verspielen Halbzeitführung

Wiesbaden Trierer Bundesliga-Basketballer müssen sich bei den Rhine River Rhinos Wiesbaden geschlagen geben und rutschen auf den siebten Tabellenplatz.

(teu) Es wurde nichts mit einem verspäteten Geburtstagsgeschenk für Dirk Passiwan. Die Doneck Dolphins Trier verloren am vergangenen Samstag das Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Spiel in Wiesbaden mit 68:77 Punkten. Statt erstmals in die Playoff-Plätze aufzusteigen, rutschten die Mosel-Delfine damit von sechsten auf den siebten Tabellenplatz ab.