Rollstuhlbasketball : Der Korb hängt hoch!

Ob mit oder ohne Beeinträchtigung, beim Rollstuhlbasketball-Jedermannturnier des RSC Rollis Trier konnte jeder mitmachen, um Erfahrungen in der inklusiven Sportart zu sammeln. Foto: Holger Teusch

Trier Der RSC Rollis und die Doneck Dolphins Trier richteten zum elften Mal ein Rollstuhlbasketball-Jedermannturnier aus. TV-Mitarbeiter Holger Teusch hat ausprobiert, wie sich die Ballsportart als Aktiver anfühlt, die so sehr wie wohl keine andere Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam im Wettkampfmodus betreiben können.

(teu) Lasse hat recht: Irgendwann werden die Unterarme müde. An den Händen bilden sich Schwielen. Der linke Daumen hat schon eine Blase. So viel Spaß es macht mit dem Rollstuhl übers Feld zu flitzen, zu wenden und mit dem wendigen Sportgerät Kurven zu schneiden, die jeden Formel-1-Fahrer vor Neid erblassen lassen, die Arme werden schnell schlaff beim Rollstuhlbasketball. Die Kraft, um mit einem Wurf vielleicht doch Zählbares für die Mannschaft zu erzielen ist sowieso nicht mehr da. Der Korb hängt aus der Rollstuhlperspektive noch unerreichbar höher als beim „normalen“ Basketball. Nur Lasse und sein Bruder Jonte gelingen in der ersten Partie Punkte für das Team „Master of Desaster“, die mich als Gastspieler aufgenommen haben. Nach einer Viertelstunde fegen wir die Möhner Ninjas mit sensationellen 4:2 vom Platz.

Lasse, das ist so etwas wie der Kapitän unseres Teams beim Jedermannturnier des RSC Rollis Trier. Die übrigen, Babsy, Stefan und deren zweiter Sohn Jonte, Jutta und nicht zu vergessen Lotta, sind fast genauso unbedarft in der Praxis des Rollstuhlbasketball wie ich. Der Name „Master of Desaster“ gibt mir die Hoffnung, dass die Erwartungen bei meinen Mannschaftskameraden nicht allzu hoch liegen und ich nicht allzu viel kaputt machen kann. Vom Spielfeldrand sieht das, was Dirk Passiwan und die anderen Dolphins in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga treiben, immer so viel leichter aus, als wenn man selbst durch die Halle rollt.

Ohne Lasse wären wir ziemlich aufgeschmissen. Der 14-Jährige aus dem Schwäbischen spielt seit zwei Jahren in Stuttgart. Als Fußgänger. Beim Rollstuhlbasketball können Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Frauen und Männer, nämlich zusammen Wettkampfsport betreiben. Je nach Behinderungsgrad werden jedem Spieler Punkte zugeteilt. Die Punktsumme der Spieler auf dem Feld darf bei jedem Team einen gewissen Wert nicht überschreiten. Jedenfalls bei offiziellen Spielen.

Beim Trierer Jedermannturnier spielt das keine Rolle. Sobald im Rollstuhl sitzend, hat jeder hier ein Handicap. Schon bei ganz simplen Aktionen. Wie bekommt man beispielsweise den Ball vom Boden aufgehoben? Der scheint aus der Rollstuhlperspektive ähnlich weit weg, wie der Basketballkorb hoch hängt. „Ihr müsst den Ball hinten am Rad hochführen“, erklärt uns Lasse den Trick. Und Dribbeln? Ähnlich wie beim Basketball! Statt zwei Schritten sind es hier zwei Drehbewegungen an den Greifringen des Rollstuhls, nach denen der Ball auf dem Boden geprellt werden muss. Das ist gar nicht so leicht zu koordinieren (und wird deshalb beim Jedermannturnier auch nicht so genau genommen): Ball in den Schoß legen, möglichst in die gewollte Richtung Schwung aufnehmen und während man so übers Feld rollt, den Ball seitlich oder - für Fortgeschrittene - vor sich prellen, um sich dann noch einmal anstoßen zu können.

Vorausgesetzt, man hat freie Bahn. In unserem Auftaktspiel gegen die Möhner Ninjas komme ich zuweilen nicht vom Fleck. Ein junger Eifel-Ninja, der im echten Sportleben bei den Jungdelfinen spielt, blockt mich gekonnt ab. Gegnerische Spieler so am Weiterfahren zu hindern, dass sie in den gerade laufenden Spielzug nicht eingreifen können, gehört ebenfalls zum Repertoire beim Rollstuhlbasketball. Dirk Passiwan als Bundesliga-Topscorer kann ein Lied davon singen. Mich abzublocken, ist dagegen nicht spielentscheidend. Unsere Punkte erzielen Lasse, sein Bruder Jonte und die kleine Schwester Lotta.

Die Grundschülerin das Ass im Ärmel von „Master of Desaster“. Sie muss nur ein am Korb befestigtes Seil mit dem Ball treffen. Das zählt dann als Punkt. Ungeschriebenes Gesetz ist, dass die Jüngsten bei ihren Wurfversuchen nicht angegriffen werden. Jedem soll ein Erfolgserlebnis ermöglicht werden. Und Lotta nutzt ihre Chance nicht nur einmal. Im Spiel um den fünften Platz erzielt sie die entscheidenden Punkte - und ist unser gefeierter Star.

Abschlusstabelle:

1. Devils Ball

2. Mein persönlicher Favorit

3. Schwaben Baskets

4. Burbacher Dorfkinder

5. Master of Desaster

6. Möhner Ninjas

7. TVG Baskets

Info: Rollstuhlbasketball-Jedermannturnier

Zum elften Mal richtete der RSC Rollis Trier in Zusammenarbeit mit der Bundesligamannschaft und der Sportagentur Ebertz & Ebertz Rollstuhlbasketball das Jedermannturnier aus. „Der Spaß steht im Vordergrund“, betonte Dirk Passiwan zu Beginn. Ursprünglich hatte man das Turnier erstmals über zwei Tage geplant, dann aber wieder auf das gewohnte eintägige Format reduziert. Auch weil statt der erhofften zwölf am Ende nur sieben Teams dabei waren. Bei einem Tag soll es in Zukunft auch bleiben. Das erleichtert Teams, aber auch Einzelpersonen, die anderen Mannschaften zugeordnet werden, die Teilnahme. Mitmachen kann jeder mit und ohne Behinderung. Spezielle Rollstühle werden gestellt.

Info: Allstars gegen Dolphins

TV-Mitarbeiter Holger Teusch (2. v.l.) machte beim Rollstuhlbasketball-Jedermannturnier des RSC Rollis Trier im Team "Master of Desaster" aus Schwaben einen Selbstversuch. Foto: Miriam Maile / Doneck Dolphins Trier

