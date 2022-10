Rollstuhlbasketball : Hautpsache gewonnen!

Trier Doneck Dolphins Trier gewinnen ihr Heimspiel in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga gegen die BG Baskets mit 61:49. Warum Dirk Passiwan trotzdem nicht zufrieden ist.

(teu) Es war keine Glanzvorstellung, aber „wir sind im Soll“, sagte Dirk Passiwan nach dem 61:49-Heimsieg der Doneck Dolphins Trier gegen den BG Baskets Hamburg am Samstagabend in der Halle am Mäusheckerweg. „Hamburg hat null Punkte, Essen hat null Punkte und wir haben jetzt sechs, Ich gehe davon aus, dass uns das etwas Sicherheit gibt“, so Triers Spielertrainer. Anders als in der vergangenen Saison, als die Dolphins bis fast zum letzten Spiel gegen um den Klassenerhalt kämpften, ist das Abstiegsgespenst diesmal im Herbstnebel kaum zu erkennen. Nach dem Sieg gegen den Tabellenletzten Hamburg steht Trier auf den fünften Tabellenplatz und klopft damit formal, allerdings mit bereits sechs Spielen statt wie die übrigen Mannschaften meist fünf, an die Playoff-Plätze an.