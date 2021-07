Saarbrücken : Geschlechtertrennung ist zurück

Chiara Bermes vom Lauftreff Schweich war beim Läufercup in Saarbrücken die erste Läuferin, die von der strikten Auslegung der internationalen Wettkampfregel zur Trennung von Frauen und Männern in Rennen betroffen war. Foto: Holger Teusch

Saarbrücken Giulio Ehses rennt in Saarbrücken 5000 Meter in 14:24,74 Minuten. Chiara Bermes hätte gerne ihre persönliche Bestzeit angegriffen, war aber wegen einer neuen Regelung auf sich allein gestellt.

Es war jahrelang das Normalste der Welt: Frauen und Männer starteten bei Langstreckenrennen im Stadion gemeinsam. Das war gut für die Veranstalter. So kamen homogener zusammengesetzte Läufe zustande. Es wurde Zeit gespart, das Programm kompakter. Gut war es aber gerade für leistungsstarke Sportlerinnen. Denn natürlich konnten sie sich bisher schon mal von dem ein oder anderen Mann ziehen lassen. Nun ist die Geschlechtertrennung zurück. In gemischten Rennen erzielte Leistungen werden in Zukunft nicht mehr anerkannt, bestätigte DLV-Bundestrainer und Teamleiter Lauf Adi Zaar. Hintergrund ist die Regel 147 der internationalen Leichtathletik-Wettkampfordnung, die gemischte Rennen nur in Ausnahmefällen zulässt. „Bisher ist großzügig darüber hinweg gesehen worden“, sagt Zaar, der sich noch dafür eingesetzt hat, dass alle bisher erzielten Resultate, beispielsweise vom SWT-Läufermeeting am 10. Juli, ihre Anerkennung behalten. Nun macht aber offensichtlich der Weltverband World Athletics dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) Druck, die Regel 147 restriktiver auszulegen.