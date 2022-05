Laufen : Kleinicher Pfingstkronenlauf macht das Dutzend voll

Raus in die Natur geht es am Pfingstmontag zum zwölften Mal beim Pfingstkronenlauf in Kleinich im Hunsrück auf der wahlweise fünf oder zehn Kilometer langen Strecke. Foto: Holger Teusch

Kleinich In der Handball-Hochburg im Hunsrück wird seit 2009 auch ein Lauf organisiert. Am 6. Juni geht es zum zwölften Mal über fünf oder zehn Kilometer im Rahmen der Hunsrück-Laufserie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Klein, aber fein und vor allem selbstgemacht und das seit 2009, bereits zum zwölften Mal organisiert der TuS Kleinich am Pfingstmontag (6. Juni, Start 10 Uhr) den Pfingstkronenlauf auf den Hunsrückhöhen. Hervorgegangen ist die Veranstaltung aus dem 2007 gegründeten Lauftreff. Einige Kleinicher Lauftreff-Teilnehmer fuhren zu Laufveranstaltungen in der Umgebung. Und so sei die Idee entstanden, auch durch den schönen heimischen Wald einen Lauf anzubieten, erzählt Gisela Deutschen-Bach. Der TuS-Vorstand stand der Idee, so das traditionsreiche Handball-Pfingst-Sportfest (dieses Jahr vom 4. bis 6. Mai) zu bereichern, aufgeschlossen gegenüber.

So standen am Pfingstmontag 2009 31 Läufer an der Startlinie, um wahlweise fünf oder zehn Kilometer zu laufen. Die Strecken: Hunsrück-typisch naturnah mit viel Wald und einigen, unvermeidlichen Steigungen. Mit den Jahren ist es ein Vielfaches an Teilnehmern geworden. Und zwar trotz der zeitlichen und räumlichen Nähe zum Kröver Mitternachtslaufs am Pfingstsamstag! Es gibt sogar Läufer, die beides miteinander verbinden. Ein Ehepaar aus dem Hochwald beispielsweise lief und feierte vor der Pandemie erst an der Mosel durch die Nacht, erholte sich anschließend einen Tag im Wohnmobil und dem Liegestuhl davor, um dann montags als Ausklang des sportlichen Pfingst-Wochenendes in Kleinich zu laufen.

Info Kleinicher Pfingstsportfest mit Pfingstkronenlauf Samstag, 4. Juni: 14.30 Uhr Freizeit-Fußballturnier 19.00 Uhr Bier-Pong-Turnier Sonntag, 5. Juni: 11.00 Uhr Handballturnier der Minis 14.00 Uhr Handballturnier der Senioren Montag, 6. Juni: 10.00 Uhr Pfingstkronenlauf über 5 km oder 10 km 14.00 Uhr Jugend-Handballturnier Informationen: www.tus-kleinich.de

Die Veranstaltung im Hunsrück hat dabei seinen eigenen Reiz. Hier ist noch alles weitgehend selbstgemacht: vom Kuchen bis zur Ergebnisauswertung. Der Pfingstkronenlauf hat sich vor zehn Jahren der Hunsrück-Laufserie angeschlossen. Das war was die Teilnehmerzahl betrifft der Durchbruch. Denn bei dieser Serie zählt die Teilnahme an den einzelnen Rennen. Außerdem haben die Mitgliedsvereine der Hunsrück-Serie gemeinsam ein elektronisches Zeitmess-System angeschafft. Dieses kommt seit 2012 auch in Kleinich zum Einsatz. Auch in diesem Jahr ist der Pfingstkronenlauf als vierte von neun Veranstaltungen und einzige im Kreis Bernkastel-Wittlich wieder bei der Hunsrück-Serie mit dabei.