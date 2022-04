Waldlauf : Lehwaldlauf-Jubiläum mit Teilnehmer der ersten Stunde

Mehren Alwin Nolles war 1991 beim ersten Lehwaldlauf in Mehren bereits mit dabei und steht auch für die 30. Auflage des Waldlaufs in der Vulkaneifel am 1. Mai wieder in der Startliste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch