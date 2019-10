Leichtathletik : Deulux-Lauf in Langsur: Zurück zu Plan A

Während die inzwischen abgerissene Sauerbrücke zwischen dem deutschen Metzdorf und dem luxemburgischen Moersdorf nur halbseitig benutzt werden konnte, darf die neue Brücke beim 28. Deulux-Lauf am 9. November wieder ganz von den Läufern in Beschlag genommen werden.

Langsur Nach drei Jahren wird beim Langsurer Deulux-Lauf wieder alles so, wie es 24 Mal war! Am 9. November geht es wieder über den alten Rundkurs durch Deutschland und Luxemburg.

Bei der 28. Auflage der grenzüberschreitenden Laufveranstaltung am Samstag, 9. November geht es für die Zehn-Kilometer-Läufer endlich wieder auf den jeweils etwa zur Hälfte durch Deutschland und Luxemburg führenden Rundkurs. Weil zwischen Metzdorf und Moersdorf eine neue Brücke über den Grenzfluss Sauer gebaut werden musste, wurde zuletzt auf dem Ausweichparcours nur knapp drei Kilometer in Luxemburg gelaufen.

Im Rekordjahr 2015, als letztmals über den Originalparcours gelaufen werden konnte, kamen 2188 Läufer beim Deulux-Lauf ins Ziel. Deutlich mehr, als der Ort Einwohner hat (rund 1700). Um den Andrang an der Startnummernausgabe zu entzerren, können die Nummern bereits am Freitag, 8. November, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus abgeholt werden. Am Wettkampftag (9.11.) ist die Ausgabe dann von 12 Uhr bis 14 Uhr in der Sporthalle (Kinderläufe: bis 13 Uhr) geöffnet. Erstmals werden in die Startnummer integrierte Chips zur Zeitmessung eingesetzt.