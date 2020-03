Eifellauf : Eifellauf in Heilenbach fällt aus

Eifellauf in Heilenbach fällt aus

Heilenbach/Bitburg Der für Samstag, 14. März geplante Eifellauf in Heilenbach fällt aus familiären Gründen aus.

Das gab Peter de Winkel, Koordinator der Freundschaftslauf-Serie im Kreis Bitburg-Prüm bekannt. Damit bliebt den Anhängern der seit mehr als 25 Jahren durchgeführten Freundschaftslaufserie in diesem Winterhalbjahr nur noch die Abschlussveranstaltung am 28. März im Waldgebiet Bedhard zwischen Bitburg und Oberweis. Treffpunkt ist dann wieder um 14.30 Uhr an den ehemaligen amerikanischen Liegenschaften. Angeboten werden wie üblich drei Laufdistanzen von etwa zehn, fünfzehn und zwanzig Kilometer Länge, die als lockerer Gruppenlauf ohne Wettkampfcharakter absolviert werden.