Laufen : Erst die Jugend-, dann die Firmenläufer

So eine Masse wie beim Volksfreund-Jugendlauf im Rahmen des Trierer Stadtlaufs 2019 kann wegen der Corona-Einschränkungen am 8. September zwar nicht beim ersten Sparkasse-Trier-Jugendlauf an den Start gehen, die Organisatoren des Vereins Silvesterlauf Trier wollen im Vorprogramm des Firmenlaufs aber auch den Nachwuchs wieder zum Zug kommen lassen. Foto: TV/Holger Teusch