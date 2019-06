Triathlon : Triathlon-Bundesliga-Team kämpft um Klassenerhalt, Jens Roth um den Sieg

Jens Roth von Tri Post Trier hat bereits dreimal (2011, 2016, 2017) den Mittelmosel-Triathlon in Zell auf der Kurzdistanz gewonnen. Foto: Holger Teusch

Trier/Düsseldorf/Zell Während das PSD Bank Team Tri Post Trier am Sonntag (23. Juni) in Düsseldorf für den Klassenerhalt in der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga kämpft, will Jens Roth zum vierten Mal den Mittelmosel-Triathlon in Zell gewinnen.

Von Holger Teusch

Mit Marc Pschebizin möchte momentan wohl kein Ausdauersporttrainer tauschen. Der Chefcoach des PSD Bank Team Tri Post Trier steht direkt beim zweiten Rennen der 1. Bitburger 0,0% Bundesliga am Sonntag (23. Juni) in Düsseldorf mitten im Abstiegskampf. Als es ob es die Situation nach dem unglücklich verlaufenen Auftakt vor drei Wochen (letzter Platz) nicht schon schwer genug wäre, plagen den TV-Trainer des Jahres 2017 und 2018 nun auch noch Personalsorgen.

„Ich hatte mich schon letztes Jahr dafür entschieden, wieder in Zell zu starten“, erzählt Roth, dass er fast zeitgleich mit seinen Vereinskameraden, aber beim Paccor Mittelmosel-Triathlon (MMT) in Zell startet. Der Termin stand schon lange fest, bevor die Bundesliga-Rennen festgelegt wurden. Die Schwarze-Katz-Stadt ist zudem so etwas wie Roths Triathlon-Wohnzimmer. Hier ging vor neun Jahren der Stern des ehemaligen Leistungsschwimmers im Ausdauerdreikampf auf. Dreimal (2011, 2016 und 2017, im vergangenen Jahr machten die MMT-Organisatoren Pause) hat Roth bereits die Kurzdistanz (2000 Meter Schwimmen in der Mosel, 40 Kilometer Rad fahren, 10,4 Kilometer Laufen) gewonnen. Am Sonntag trifft der aus Monzelfeld stammende mehrfache deutsche Crosstriathlon-Meister unter anderem auf den zweimaligen Gewinner (2013/14) Markus Fachbach (Kadenbach).

Info 10. Mittelmosel-Triathlon Zell Ziel, Wechselzone und Wettkampfbüro: Festplatz Zell Zeitplan: Samstag: 16-18 Uhr: Startnummernausgabe und Nachmeldemöglichkeit Sonntag: 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr: Startnummernausgabe und Nachmeldemöglichkeit 10.10 Uhr Jugend-, Schüler- und Schnuppertriathlon (300 Meter Schwimmen ab Fußgängerbrücke, zwölf Kilometer Rad fahren, 2600 Meter Laufen) 10.40 Uhr Kurzdistanz Männer (2000 Meter ab Schwimmbad Zell - 40 Kilometer - 10,4 Kilometer) 10.45 Uhr Kurzdistanz Frauen und Staffeln (2000 Meter ab Schwimmbad Zell - 40 Kilometer - 10,4 Kilometer) 12.25 Uhr Sprintdistanz mit Staffeln (700 Meter ab Kaimter Fährkopf, 20 Kilometer, 5,2 Kilometer) Insgesamt 717 Meldungen liegen dem ausrichtenden TSV Bullay-Alf vor. Auf der Kurzdistanz werden auch die Rheinland-Pfalz-Meister ermittelt. Außerdem geht es um Punkte in den RTV-Ligen für die einheimischen Mannschaften von Tri Post Trier II (erste, Frauen- und Masters-Liga) und dem Team Mittelmosel-Triathlon/Dr. Cannondale (je ein Team in erster und zweiter Liga). Die Reserve der Tri-Post-Bundesliga-Mannschaft führt nach zwei Rennen die Tabelle an. Die Frauen und Senioren sind jeweils Dritte. Internet: www.mittelmosel-triathlon.de