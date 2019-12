Silvesterlauf : Vorjahres-Viertes Richard Ringer sagt Silvesterlaufstart ab

Trier Bis zuletzt hat Richard Ringer auf eine Silvesterlauf-Teilnahme in Trier gehofft. Am Wochenende musste der Vorjahres-Vierte vom LC Rehlingen aber verletzt absagen, um mit Blick auf die Olympiasaison auf Nummer sicher zu gehen.

Eine, die vielleicht größte deutsche Hoffnung auf den ersten deutschen Männer-Sieg beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier (31. Dezember, ab 12.45 Uhr) hat am Wochenende abgesagt: Richard Ringer. Der Vorjahres-Vierte, 10 000-Meter-Europacup-Gewinner 2018 und 16-malige Deutsche Meister vom LC Rehlingen hatte bereits während der Saison oft Fußprobleme. Nach der Weltmeisterschaft in Doha wurden diese als Knochenhautentzündung diagnostiziert. Mit Blick auf die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio möchte Ringer diese Verletzungen auskurieren.