Marathon : Von 170 Kilo bis zum Berlin-Marathon

Berlin/Trier Der ehemalige 170-Kilo-Mann Dirk Schwan hat beim Berlin-Marathon erfolgreich die 42,195-Kilometer-Distanz absolviert. Ein persönliches Erfolgserlebnis, dass der 45-Jährige in den Dienst der guten Sache stellt. Der Trierer startete seine Laufaktivitäten vor vier Jahren mit fast 170 Kilogramm Gewicht.

Der Kenianer Eluid Kipchoge lief beim Berlin-Marathon in 2:01:09 Stunden Weltrekord, was der Trierer Dirk Schwan bei der größten deutschen Laufveranstaltung geschafft hat, ist aber trotz dreimal so langer Laufzeit (6:03:20) ebenfalls rekordverdächtig und macht Mut. Der 115-Kilo-Mann lief seinen ersten Marathon und sammelte dabei Spenden für den Verein Nestwärme.

Am Anfang von Dirk Schwans Marathon-Abenteuer war da dieses Schild mit der Aufschrift: maximal 170 Kilogramm. Mit mehr durfte die Hebebühne, mit deren Hilfe in den Trierer Messehallen die Bühne für die Karnevalssitzung der LGBTQ-Community aufgebaut wurden, nicht belastet werden. Wie immer half vor vier Jahren auch Dirk Schwan mit beim Aufbau - und stutzte beim Blick auf die Warnung: Durfte er diese Hebebühne nicht mehr benutzen, weil er zu schwer geworden ist?

Zum dritten Mal in Folge lief Masters-Bezirksrekordler Kai Merten die 42,195 Kilometer unter 2:30 Stunden. Der 43-Jährige von der TG Konz war beim Berlin-Marathon war auf der ersten Streckenhälfte (1:12:22 Stunden) sogar auf Kurs zu einer Zeit um 2:25 Stunden und verlor erst auf den letzten sieben Kilometern seine persönliche Bestzeit aus den Augen, die er mit 2:28:22 Stunden um 1:11 Minuten verpasste (120. Platz unter 23.258 Männern im Ziel, 10. M 40). Mit zwei gleichmäßigen Hälften verbesserte Kevin Bohn aus Palzem (Kreis Trier-Saarburg) seinen ein Jahr zuvor ebenfalls in Berlin aufgestellten persönlichen Rekord um 1:01 Minuten auf 2:28:53 Stunden (129. Platz, 30. M 35). Der aus Hermeskeil stammende 28-jährige Lucas Theis debütierte mit 2:36:24 Stunden (306.) auf der klassischen Distanz. Johannes Steinbach vom SV Speicher blieb in 2:42:05 Stunden ebenfalls deutlich unter drei Stunden.

Es war ein einschneidendes Erlebnis! „Am Aschermittwoch habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich muss was tun!“, erzählt Dirk Schwan. Mit dem Rauchen hatte er bereits aufgehört. Jetzt war mehr Bewegung angesagt. An Laufen verschwendete der Familienvater aus dem Trierer Paulin-Viertel noch keinen ernsthaften Gedanken. „Damals hatte ich 170 Kilo auf der Waage“, erzählt er mittlerweile um ein Drittel leichter. Sein Rezept: Statt zum Einkaufen in den nächstgelegenen Supermarkt in der Paulinstraße zu gehen, wandert Schwan in die Nagelstraße. Die Strecken wurden immer länger, das Gewicht immer weniger. „Irgendwann bin ich die Runde im Moselstadion schnell gegangen“, erzählt Schwan. Zwischendurch trabte er bald ein bisschen. Erst 100 Metern, dann immer weiter. Nach drei Monaten schaffte er vier Kilometer Laufen am Stück.