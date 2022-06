Mitternachtslauf : Wer wird in Wein aufgewogen?

Kröv Ein spannendes Rennen um den Platz in die Waage und viele Flaschen Wein verspricht der Kröver Mitternachtslauf am Samstagabend (4.6.). Zwischen den Rennen werden Sportler und Zuschauer bei den Vorführungen von Tausendsassa Christoph Engels nach Luft schnappen.

Allein wegen der Laufdistanz, vielleicht wegen des ein oder andere Anstiegs oder aufgrund des (zu) hohen Lauftempos, am Pfingstsamstagabend (4.6.) wird manchen Läufer außer Atem kommen. Aber auch zwischen den Rennen des Kröver Mitternachtslauf werden Sportler und Zuschauer das ein oder andere Mal nach Luft schnappen. Er war nie richtig weg, aber beim Neustart des Kultrennens ist Christoph Engels so präsent wie lange nicht mehr. Der Tausendsassa aus dem Winzerort an der Mittelmosel, selbst vielfacher Mitternachtsläufer, aber vor allem als der rothaarige Clown und Artist wird bei der 36. Mitternachtslauf-Auflage für manches Ah und Oh und zahllose Lachtränen sorgen. Beispielsweise ganz sportlich auf einem Hochrad.