Mitternachtslauf : Neue Strecke soll zur Stimmungskanone werden

Kröv Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt die berühmteste Laufveranstaltung des Kreises Bernkastel-Wittlich am Pfingstsamstag (4. Juni) rundum erneuert zurück. Erstmals in fast vier Jahrzehnten gibt es eine grundlegende Streckenänderung.

Beispielsweise noch mehr Stimmung. Herzstück bleibt die Robert-Schuman-Straße und das Rathaus. Startbereich ist weiterhin die Straßenkreuzung am Europabrunnen (außer im Lauf der Jüngsten: Rathaus). Doch statt fast die komplette Robert-Schuman-Straße entlang zu laufen, gehört zur Geschichte. Am Pfingstsamstag (4. Juni) werden alle Läufer schon vor der Kirche scharf rechts in die Himmeroder Gasse abbiegen. Die große, etwa 2,8 Kilometer lange Runde führt weiter durch die parallel oberhalb der Bundesstraße verlaufenen Raiffeisen- und Plenterstraße. Im Wohngebiet, in dem schon in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Anwohner den Mitternachtslauf nutzten, sich mit Gartenstühlen und Grill am Streckenrand zu postieren, wird im Zickzack-Kurs zurück zur Robert-Schuman-Straße gelaufen. Das Ziel befindet sich beim 36. Kröver Mitternachtslauf nicht mehr am Moselufer unterhalb der Weinbrunnenhalle, sondern hinterm Rathaus.