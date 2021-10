Geländelauf : Crosslauf-Start mit Doppelstart

Der ehemalige Serien-Gesamtsieger Yannik Erz startet zum Auftakt der 46. Mosel-Crosslauf-Serie am vorletzten Samstag in Oktober gleich zweimal über Mittel- und Langstrecke. Foto: Holger Teusch

Wittlich Die 46. Mosel-Crosslauf-Serie beginnt am Samstag (23.10.) in Wittlich. Der ehemalige Langstrecken-Sieger Yannik Erz will gleich zweimal laufen.

Wie es sich anfühlt, die älteste rheinland-pfälzische Crosslauf-Serie zu gewinnen, weiß Yannik Erz. Aus den vier Rennen im Winterhalbjahr 2018/19 ging der 26-Jährige aus Morbach als Gesamtsieger auf der Langstrecke hervor. Beim Auftakt zur 46. Auflage der Mosel-Serie am Samstag (23.10., Beginn 13 Uhr) in Wittlich geht der ehemalige Rheinland-Crosslauf-Meister gleich zweimal an den Start. Erst über die 3880 Meter der Mitteldistanz (14.10 Uhr) und anschließend auf der Langstrecke.

Über die 7340 Meter (15 Uhr) dürfte der Sieg nur über Erz gehen. Auf der kurzen Strecke ist die Konkurrenz unter anderem mit dem U-23-DM-fünften Giulio Ehses und dessen noch der Jugendklasse angehörenden Vereinskameraden Jan Gerth und Simon Quint, dem Luxemburger Oliver Gorges sowie Lucas Meyer aus Konz stark. Meyers Schwester Anna ist Favoritin bei den Frauen, so dass auch ein Geschwister-Doppelsieg auf der Mittelstrecke möglich ist.