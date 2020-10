Brauchtum : Die Zeit der Kürbisse

Region Die WOCH präsentiert Ideen für Halloween – auch ohne große Party.

(red) Bis vor wenigen Jahrzehnten war der 31. Oktober einfach nur der Reformationstag, für Katholiken der Abend vor Allerheiligen. Und genau daher, vom englischen „All Hallows Eve“, leitet sich der Name „Halloween“ ab. Das Fest mit keltischen Wurzeln, das über die USA wieder zurück nach Europa importiert wurde, ist mittlerweile auch in Deutschland immer beliebter geworden. Oft gehören schaurig-schöne Verkleidungen dazu. In diesem Jahr ist bekanntlich vieles anders, größere Partys fallen aus, auch das Halloween-Shopping in Bitburg ist abgesagt.