Freundschaftslauf : Eifellauf in Schleid

Schleid (teu) Nach zwei Wochen Pause und vor einer dreiwöchigen Unterbrechung findet am Samstag (5.11.) der dritte Eifellauf des Winterhalbjahrs in Schleid statt. Tine und Stephan Grengs organisieren den Trainings- und Freundschaftslauf mit Start um 14.30 Uhr am Sportplatz der Eifelgemeinde.

