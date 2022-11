Eifellauf : In Wolsfeld wird die Eifellauf-Pause beendet

Wolsfeld (teu) Nach drei Wochen ohne Eifellauf wegen dem Deulux-Lauf und dem Brubbellauf in Wallenborn endet die kurze Pause am kommenden Samstag (26.11.) um 14.30 Uhr am Sportplatz von Wolsfeld. Für den vierten vereinsübergreifenden Trainingslauf des Winterhalbjahres hat das Team von der Nims um Helmut Dimmer drei Laufstrecken von zehn, 15 und 20 Kilometer Länge sowie eine Wanderung ausgearbeitet.

