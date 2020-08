Berglauf : Aus den Alpen auf die Quinter Hochmark

Trier Meldefrist für Berglauf im Wald des Trierer Stadtteils Quint am 6. September endet am Dienstag (1.9.).

Am morgigen Dienstag (1. September) endet die Anmeldefrist für den zweiten Laufwettkampf außerhalb eines Stadions in der Coronazeit in der Region Trier. Statt durch die Gassen von Ehrang wie 2019 bei der Stadtlauf-Premiere des SV Ehrang geht es der Pandemie geschuldet am Sonntag, 6. September beim sogenannten, vom Trierischen Volksfreund präsentierten Quinter Hochmarklauf durch den nur von Streckenposten abgesicherten Wald auf die Hochmark.